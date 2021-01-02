Федеральный апелляционный суд США назначил на 12 января казнь Лизы Монтгомери, отменив отсрочку исполнения приговора. Она может стать первой женщиной, которую казнят на федеральном уровне за последние 67 лет.

Адвокаты Монтгомери отмечают, что у женщины есть серьезные психические проблемы, поэтому ее нельзя казнить. Они просят полностью рассмотреть ее дело в Апелляционном суде. Об этом сообщает Chicago Tribune. Кстати Казахстан отменил смертную казнь после 17 лет моратория Что известно о смертном приговоре Монтгомери Казнь Монтгомери сначала была назначена на 8 декабря 2020 года, но ее отложили из-за коронавируса у адвокатов осужденной.

Затем директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль перенес исполнение приговора на 12 января. Адвокаты с этим не согласились, отметив, что дату казни нельзя назначать, пока действует отсрочка.

Окружной судья Рэндольф Мосс постановил, что директор бюро незаконно назначил дату казни и отменил его распоряжение. Теперь Коллегия Апелляционного суда приняла сторону Карвахаля, указав, что он действовал законно и мог определять дату. В чем обвиняют женщину Лизу Монтгомери из Канзаса осудили в декабре 2004 года. Она поехала к беременной женщине Бобби Джо Синнет в Миссури для того, чтобы якобы приобрести щенка. Взамен Монтгомери напала на Синнет, которая была на 8-м месяце беременности.

Когда женщина потеряла сознание, Монтгомери разрезала ей живот и забрала ребенка. Бобби Джо Синнет пришла в себя и тогда нападающая убила ее.

Монтгомери пыталась выдавать похищенного ребенка за своего, но впоследствии призналась в убийстве и похищении.

В октябре 2007 года суд признал ее виновной в умышленном убийстве и похищении и назначил смертный приговор. Апелляционные жалобы женщины не удовлетворили. Обратите внимание! До этого последней женщиной, которую казнили в США на федеральном уровне, была Бонни Хиди. Она умерла в газовой камере в 1953 году. Что известно о смертной казни в США США имеет длительную историю узаконивания и приостановления смертной казни на федеральном уровне.

Смертная казнь признана мерой наказания на уровне 28 штатов США, хотя на практике применялась не всюду, а за последние 20 лет количество смертных приговоров в год уменьшилось на 88%.

Всего с 1970 года в Соединенных Штатах произошло более 1500 казней, из которых почти 40% – в штате Техас.

В 1988 году ее восстановили на федеральном уровне по отдельным видам преступлений.

В 2019 году опрос Институт Гэллапа показал, что лишь 36% американцев поддерживают смертную казнь как высшую меру наказания. В то же время около 60% – пожизненное заключение. Тогда впервые за 34 года большинство американцев высказалось против смертной казни.

В июле 2020 года смертную казнь провели на федеральном уровне впервые за 17 лет. Перед этим такой приговор выполняли в 2003 году.