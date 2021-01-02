Федеральний апеляційний суд США призначив на 12 січня страту Лізи Монтгомері, скасувавши відтермінування виконання вироку. Вона може стати першою жінкою, яку стратять на федеральному рівні за останні 67 років.

Адвокати Монтгомері наголошують, що в жінки є серйозні психічні проблеми, тому її не можна страчувати. Вони просять повністю розглянути її справу в Апеляційному суді. Про це повідомляє Chicago Tribune.

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Що відомо про смертний вирок Монтгомері

Страта Монтгомері спершу була призначена на 8 грудня 2020 року, але її відклали через коронавірус у адвокатів засудженої.

Потім директор Федерального бюро в'язниць Майкл Карвахаль переніс виконання вироку на 12 січня. Адвокати з цим не погодились, зазначивши, що дату страти не можна призначати, поки діє відтермінування.

Окружний суддя Рендольф Мосс постановив, що директор бюро незаконно призначив дату страти та скасував його розпорядження. Тепер Колегія Апеляційного суду стала на бік Карвахаля, указавши, що він діяв законно й міг визначати дату.

У чому звинувачують жінку

Лізу Монтгомері з Канзасу засудили в грудні 2004 року. Вона поїхала до вагітної жінки Боббі Джо Сіннет у Міссурі для того, щоб начебто придбати цуценя. Натомість Монтгомері напала на Сіннет, яка була на 8-му місяці вагітності.

Коли жінка втратила свідомість, Монтгомері розрізала їй живіт і забрала дитину. Боббі Джо Сіннет прийшла до тями і тоді нападниця вбила її.

Монтгомері намагалася видавати викрадену дитину за свою, але згодом зізналася в убивстві та викраденні.

У жовтні 2007 року суд визнав її винною в умисному вбивстві та викраденні й призначив смертний вирок. Апеляційні скарги жінки не задовольнили.

Зверніть увагу! До цього останньою жінкою, яку стратили у США на федеральному рівні, була Бонні Хіді. Вона померла в газовій камері у 1953 році.

Що відомо про смертну кару в США