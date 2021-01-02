У США вперше за 67 років можуть стратити жінку на федеральному рівні
Федеральний апеляційний суд США призначив на 12 січня страту Лізи Монтгомері, скасувавши відтермінування виконання вироку. Вона може стати першою жінкою, яку стратять на федеральному рівні за останні 67 років.
Адвокати Монтгомері наголошують, що в жінки є серйозні психічні проблеми, тому її не можна страчувати. Вони просять повністю розглянути її справу в Апеляційному суді. Про це повідомляє Chicago Tribune.
До речі Казахстан скасував смертну кару після 17 років мораторію
Що відомо про смертний вирок Монтгомері
- Страта Монтгомері спершу була призначена на 8 грудня 2020 року, але її відклали через коронавірус у адвокатів засудженої.
- Потім директор Федерального бюро в'язниць Майкл Карвахаль переніс виконання вироку на 12 січня. Адвокати з цим не погодились, зазначивши, що дату страти не можна призначати, поки діє відтермінування.
- Окружний суддя Рендольф Мосс постановив, що директор бюро незаконно призначив дату страти та скасував його розпорядження. Тепер Колегія Апеляційного суду стала на бік Карвахаля, указавши, що він діяв законно й міг визначати дату.
У чому звинувачують жінку
- Лізу Монтгомері з Канзасу засудили в грудні 2004 року. Вона поїхала до вагітної жінки Боббі Джо Сіннет у Міссурі для того, щоб начебто придбати цуценя. Натомість Монтгомері напала на Сіннет, яка була на 8-му місяці вагітності.
- Коли жінка втратила свідомість, Монтгомері розрізала їй живіт і забрала дитину. Боббі Джо Сіннет прийшла до тями і тоді нападниця вбила її.
- Монтгомері намагалася видавати викрадену дитину за свою, але згодом зізналася в убивстві та викраденні.
- У жовтні 2007 року суд визнав її винною в умисному вбивстві та викраденні й призначив смертний вирок. Апеляційні скарги жінки не задовольнили.
Що відомо про смертну кару в США
- США має тривалу історію узаконення й призупинення смертної кари на федеральному рівні.
- Смертна кара визнана мірою покарання на рівні 28 штатів США, хоча на практиці застосовувалася не всюди, а за останні 20 років кількість смертних вироків на рік зменшилася на 88%.
- Загалом із 1970 року в Сполучених Штатах відбулося понад 1 500 страт, з яких майже 40% — у штаті Техас.
- У 1988 році її відновили на федеральному рівні щодо окремих видів злочинів.
- У 2019 році опитування Інституту Ґеллапа показало, що лише 36% американців підтримують смертну кару як найвищу міру покарання. Водночас приблизно 60% — довічне ув'язнення. Тоді вперше за 34 роки більшість американців висловилися проти смертної кари.
- У липні 2020 року смертну кару провели на федеральному рівні вперше за 17 років. Перед цим такий вирок виконували у 2003 році.
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