У Росії COVID-19 убив 81-річну "різницю Соньку Сипату": що про неї відомо
У Росії 29 грудня від коронавірусу померла 81-річна Софія Жукова, яку судили за 3 вбивства. У народі жінку називали "Сонька Сипата".
Жукова померла у лікарні у місті Хабаровськ. Про це повідомляє "Комсомоська правда".
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У чому підозрювали покійну
- Жінка зізналася відразу у 3 вбивствах: 77-річної жінки, двірника та 8-річної дитини.
- Усі загиблі за життя були знайомими Жукової. Усі вбивства відбулися з тривалим часовим проміжком: у 2005, 2013 та 2019 роках.
- У селищі Березівка, де жили Жукова та жертви, навіть говорили про серійного вбивцю. До підозрюваної сліди привели аж у 2019 році. Тоді неподалік від теплотраси знайшли відрубану людську руку. Вона належала місцевому двірникові, який винаймав у Жукової кімнату.
- Підозрювана зізналася у вбивстві. Вона розповіла, що двірник нібито зґвалтував її, і вбивство було самозахистом.
- Згодом Жукова взяла на себе вину за вбивство подруги та сусідської дитини.
- За словами підозрюваної, усіх своїх жертв вона розрубувала на шматки сокирою. Найлегше вдалося розправитися із сусідською дівчинкою: вистачило лише 3 ударів по голові.
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