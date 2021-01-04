У Росії 29 грудня від коронавірусу померла 81-річна Софія Жукова, яку судили за 3 вбивства. У народі жінку називали "Сонька Сипата".

Жукова померла у лікарні у місті Хабаровськ. Про це повідомляє "Комсомоська правда".

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У чому підозрювали покійну

Жінка зізналася відразу у 3 вбивствах: 77-річної жінки, двірника та 8-річної дитини.

Усі загиблі за життя були знайомими Жукової. Усі вбивства відбулися з тривалим часовим проміжком: у 2005, 2013 та 2019 роках.

У селищі Березівка, де жили Жукова та жертви, навіть говорили про серійного вбивцю. До підозрюваної сліди привели аж у 2019 році. Тоді неподалік від теплотраси знайшли відрубану людську руку. Вона належала місцевому двірникові, який винаймав у Жукової кімнату.

Підозрювана зізналася у вбивстві. Вона розповіла, що двірник нібито зґвалтував її, і вбивство було самозахистом.

Згодом Жукова взяла на себе вину за вбивство подруги та сусідської дитини.