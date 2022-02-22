Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров осмелился заявить, что "Украина с 2014 года не представляет весь свой народ".
Кстати, Россия признает квазиреспублики на Донбассе далеко за пределами оккупированных территорий
Циническое заявление Лаврова
Лавров упомянул о декларациях ООН. Он отметил, что право на суверенитет вроде бы должно быть соблюдено исключительно в контексте стран, представляющих весь свой народ. Мол, "Украина с 2014 года к таким не относится".
Вероятно, Лавров имел в виду, что Украина вроде бы "не представляет Крым и Донбасс", которые оккупировала Россия. Этому могут мешать российские военные, уже восьмой год находящиеся на этих территориях. Власти неоднократно отмечали, что об украинцах, живущих в оккупации, помнят. Территории обязательно вернут, но только мирным путём.
Российско-украинскую войну Лавров назвал "случившееся в Крыму и на Донбассе". Киевское правительство кремлевский чиновник обозвал "отвергнутым".
Что этому предшествовало
- Президент России Владимир Путин 21 февраля официально "признал" фейковые псевдореспублики на Донбассе.
- Он подписал с боевиками договоры о дружбе. В указах предусмотрели введение российских войск на Донбасс – якобы для мира. Президент Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшие дни Россия может легализовать свои силы на оккупированных территориях.
- Украина сразу созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны. Международное сообщество осудило шаги Москвы. Новые санкции уже анонсированы с четырех континентов. Речь идет о США, ЕС, Японии и Австралии.
Важно – Зеленский ответил, будет ли в Украине военное положение: