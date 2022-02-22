Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров осмелился заявить, что "Украина с 2014 года не представляет весь свой народ".

Кстати, Россия признает квазиреспублики на Донбассе далеко за пределами оккупированных территорий

Циническое заявление Лаврова

Лавров упомянул о декларациях ООН. Он отметил, что право на суверенитет вроде бы должно быть соблюдено исключительно в контексте стран, представляющих весь свой народ. Мол, "Украина с 2014 года к таким не относится".

Вероятно, Лавров имел в виду, что Украина вроде бы "не представляет Крым и Донбасс", которые оккупировала Россия. Этому могут мешать российские военные, уже восьмой год находящиеся на этих территориях. Власти неоднократно отмечали, что об украинцах, живущих в оккупации, помнят. Территории обязательно вернут, но только мирным путём.

Российско-украинскую войну Лавров назвал "случившееся в Крыму и на Донбассе". Киевское правительство кремлевский чиновник обозвал "отвергнутым".

Обратите внимание! Украина квалифицирует действия России как нарушение суверенитета. Такого же мнения придерживается весь цивилизованный мир.

Что этому предшествовало

Президент России Владимир Путин 21 февраля официально "признал" фейковые псевдореспублики на Донбассе.

Он подписал с боевиками договоры о дружбе. В указах предусмотрели введение российских войск на Донбасс – якобы для мира. Президент Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшие дни Россия может легализовать свои силы на оккупированных территориях.

Украина сразу созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны. Международное сообщество осудило шаги Москвы. Новые санкции уже анонсированы с четырех континентов. Речь идет о США, ЕС, Японии и Австралии.

Важно – Зеленский ответил, будет ли в Украине военное положение: