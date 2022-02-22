Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров насмілився заявити, нібито "Україна з 2014 року не представляє весь свій народ".

До речі Росія визнає "республіки" на Донбасі далеко за межами окупованих територій

Цинічна заява Лаврова

Лавров згадав про декларації ООН. Він зазначив, що право на суверенітет начебто має бути дотриманим виключно в контексті країн, які представляють увесь свій народ. Мовляв, "Україна з 2014 року до таких не належить".

Ймовірно, Лавров мав на увазі, що Україна начебто "не представляє Крим і Донбас", які окупувала Росія. Цьому можуть заважати російські військові, які вже восьмий рік перебувають на цих територіях. Влада неодноразово наголошувала, що про українців, які живуть в окупації, пам'ятають. Території обов'язково повернуть, але тільки мирним шляхом.

Російсько-українську війну Лавров назвав "те, що сталося в Криму та на Донбасі". Київський уряд кремлівський чиновник обізвав "відкинутим".

Зверніть увагу! Україна кваліфікує дії Росії як порушення суверенітету. Такої ж думки дотримується весь цивілізований світ.

Що цьому передувало

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого офіційно "визнав" фейкові псевдореспубліки на Донбасі.

Він підписав з бойовиками договори про дружбу. В указах передбачили введення російських військ на Донбас – нібито для миру. Президент Володимир Зеленський заявляв, що найближчими днями Росія може легалізувати свої сили на окупованих територіях.

Україна одразу скликала засідання Ради національної безпеки та оборони. Міжнародна спільнота засудила кроки Москви. Нові санкції вже анонсували вже у країнах з чотирьох континентів. Мовиться про США, ЄС, Японію та Австралію.

Важливо – Зеленський відповів, чи буде в Україні воєнний стан: