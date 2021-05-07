В российском городе Лихославль в честь празднования Дня победы 9 мая дети подготовили спектакль. Во время нее школьники изображали могилы погибших красноармейцев.

Фотографию опубликовал российский блогер Рустем Адагамов. Спектакль, вероятно, проходил в актовом зале школы. Сцена была украшена плакатом к 9 мая.

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Дети изображали памятники

На фото видно, как дети в форме солдат Красной армии становятся на колени, опираясь головой в пол. Над собой они подняли "стелы" с именами погибших. Таким образом дети показывали кладбище. Блогер возмутился таким действом.

В Лихославле парад малышковых войск, а здесь малышковое кладбище – дети изображают могилы павших. Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем полоумная,

– написал Адагамов.

Пользователи сети под публикацией блогера заинтересовались, как к такому действу относятся родители школьников.

В Лихославле парад малышковых войск, а здесь малышковое кладбище — дети изображают могилы павших(!).



Кто-то должен остановить это безумие. pic.twitter.com/T39twgoT0M — Рустем Адагамов (@adagamov) May 6, 2021

Заметим, в оккупированном Крыму в феврале 2021 года детей заставляли принести присягу Российской "Юнармии". В Евпатории им раздавали красные береты.

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