У російському місті Лихославль честь святкування Дня перемоги 9 травня діти підготували виставу. Під час неї школярі зображали могили загиблих червоноармійців.

Світлину опублікував російський блогер Рустем Адагамов. Вистава, ймовірно, відбувалась в актовому залі школи. Сцена була прикрашена плакатом до 9 травня.

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Діти зображали пам'ятники

На фото видно, як діти у формі солдатів Червоної армії стають на коліна, спираючись головою в підлогу. Над собою вони підняли "стели" з іменами загиблих. Таким чином діти показували кладовище. Блогер обурився таким дійством.

У Лихославлі парад малишкових військ, а тут малишкове кладовище – діти зображують могили полеглих. Хтось повинен зупинити це безумство. Країна зовсім недоумкувата,

– написав Адагамов.

Користувачі мережі під дописом блогера зацікавились, як до такого дійства ставляться батьки школярів.

В Лихославле парад малышковых войск, а здесь малышковое кладбище — дети изображают могилы павших(!).



Кто-то должен остановить это безумие. pic.twitter.com/T39twgoT0M — Рустем Адагамов (@adagamov) May 6, 2021

Зауважимо, в окупованому Криму у лютому 2021 року дітей змушували скласти присягу російській "Юнармії". У Євпаторії їм роздавали червоні берети.

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