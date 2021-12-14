В России девочка едва не задушилась на детской площадке: жуткое видео

В российском Красноярске случился жуткий инцидент. На детской площадке в торговом центре едва не задушилась 3-летняя девочка.

Детали инцидента в России

Мать девочки снимала на видео, как та ехала с горки. На кадрах видно, что канат обмотался вокруг шеи ребенка. К счастью, пострадавшая выжила.

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По словам женщины, работники детского центра никак не отреагировали на ее крики о помощи. Лишь впоследствии они вручили пострадавшему ребенку "утешительный приз" – несколько бутылок воды.

Последние инциденты с детьми в Украине

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Трёхлетняя девочка чуть не умерла от удушья канатом в торговом комплексе.

Дано: развлекательный уголок в суровом красноярском ТЦ, безалаберные инструкторы на площадке и ребёнок, за которым те не смотрели. Девочка съезжала с горки, когда канат обмотался вокруг её шеи и едва не угробил ребёнка.

Мама пострадавшей рассказала, что работники детского уголка никак не отреагировали на зов о помощи. Позже лишь вручили утешительный приз — пару бутылок воды.

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