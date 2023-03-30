Как россияне становятся нравственными ублюдками

Девочка 13 лет делает рисунок, на котором написано "нет войне". Ничего больше.

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Учительница доносит директору, директор – в полицию. Отца, являющегося единственным для нее членом семьи, арестовывают и обвиняют в дискредитации российской армии и осуждают на 2 года, девочку хотят отдать в приют. Отец бежит, но его ловят в Минске в результате совместной операции Беларуси и России.

Эта история – зеркало жизни сегодняшней России. Доносы там стали такими же рутинными, как во время правления Иосифа Сталина. Люди не чувствуют, что становятся нравственными уродами – это их нормальность. Они лишены эмпатии и сострадания, а зачем они им?

Репрессивная машина работает по полной.

Эту историю, как и другие такие же, следует рассказывать как нашим друзьям, так и тем, кто пытается "пропетлять". Они часто говорят, что не воспринимают "коллективное наказание". В юридическом смысле возможно это правильно. Но русское население не просто больное жестокостью и отсутствием эмпатии – это его обычное состояние. Исключение из этого правила только его подтверждают.

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Люди, являющиеся материалом и средством, с этим согласны. Более того, для них это нормально. Они не представляют себе другой жизни, а точнее сказать – существования. И, в конце концов, это еще одно доказательство того, что пока других опций, кроме перезагрузки России или ее стратегического сдерживания, у цивилизованного мира нет.