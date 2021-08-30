В то же время группа Сергея Левочкина крепче стоит на ногах именно в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Константин Батозский.
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Какие вопросы есть в России к Медведчуку
По его словам, условно пророссийские избиратели голосуют за ОПЗЖ. Ведь знают, что это партия, которая однажды сказала, что нет других игроков на поле.
Мне кажется, что в России есть к Виктору Медведчуку определенные вопросы. Самое главное – зачем мы потеряли деньги,
– отметил Батозский.
Он отметил, что ранее в Медведчука были очень большие инвестиции. Но с каждым днем украинцы все больше узнают о теневых схемах политика. Они были бы невозможны без согласия Кремля.
На кого ставит Кремль
Политолог отметил, что Россия ожидала от Медведчука совсем другого результата, чем он показывает в Украине. Поэтому Кремль выбирает между различными вариантами, на кого делать ставку:
- на самого Виктора Медведчука;
- на Вадима Новинского;
- на Сергея Левочкина;
- в "Партию Шария";
- на Евгения Мураева.
"Кремль сейчас выбирает. Я бы не сказал, что они (власть Кремля – 24 канал), по состоянию на сейчас, сделали какую-то окончательную ставку", – сказал Батозский.
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Что известно о расколе в ОПЗЖ
- Немного больше недели назад Россия ввела санкции против Юлии и Сергея Левочкиных. Для избирателей ОПЗЖ – это настоящий разрыв шаблона.
- Еще за неделю до этого Россия запретила до 2050 года въезд на свою территорию известной любительнице Путина – Виктории Шиловой.