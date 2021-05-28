Фигурантов признали виновными. Кроме срока в тюрьме, им назначили штраф.

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Какие сроки получили полицейские

Игорю Ляховцу суд назначил 12 лет тюрьмы в колонии общего режима.

Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по 8 лет колонии общего режима.

Денис Коновалов признал свою вину, поэтому получил 5 лет лишения свободы.

Экс-правоохранителей лишили званий. После отбытия наказания в течение 4 лет им будет запрещено занимать должности в соответствующих органах.

Суд разрешил причислить к сроку наказания время пребывания обвиняемых в СИЗО с 29 января 2020 года.

Также присудили штраф

Кроме заключения, суд также удовлетворил гражданский иск. Поэтому постановили взыскать с фигурантов по 1 миллиону рублей.

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