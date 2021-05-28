Фигурантов признали виновными. Кроме срока в тюрьме, им назначили штраф.
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Какие сроки получили полицейские
- Игорю Ляховцу суд назначил 12 лет тюрьмы в колонии общего режима.
- Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по 8 лет колонии общего режима.
- Денис Коновалов признал свою вину, поэтому получил 5 лет лишения свободы.
Экс-правоохранителей лишили званий. После отбытия наказания в течение 4 лет им будет запрещено занимать должности в соответствующих органах.
Суд разрешил причислить к сроку наказания время пребывания обвиняемых в СИЗО с 29 января 2020 года.
Также присудили штраф
Кроме заключения, суд также удовлетворил гражданский иск. Поэтому постановили взыскать с фигурантов по 1 миллиону рублей.
Дело Голунова: что надо знать
- Иван Голунов – это журналист отдела расследований издания Meduza.
- В июне 2019 года его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Однако оказалось, что журналисту подбросили наркотики, также его жестоко избили.
- Задержание журналиста вызвало беспрецедентное возмущение – за Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.
- Впоследствии дело закрыли, а журналиста отпустили.