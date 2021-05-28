Фігурантів визнали винними. Крім терміну у в'язниці, їм призначили штраф.
До теми "Я Ми Іван Голунов": що відомо про скандальний арешт журналіста в Росії
Які терміни отримали поліцейські
- Ігорю Ляховцю суд призначив 12 років в'язниці в колонії загального режиму.
- Максим Уметбаєв, Роман Феофанов і Акбар Сергалієв отримали по 8 років колонії загального режиму.
- Денис Коновалов визнав свою вину, тому отримав 5 років позбавлення волі.
Експравоохоронців позбавили звань. Після відбуття покарання протягом 4 років їм буде заборонено обіймати посади у відповідних органах.
Суд дозволив зарахувати до терміну покарання час перебування обвинувачених в СІЗО з 29 січня 2020 року.
Також присудили штраф
Крім ув'язнення, суд також задовольнив цивільний позов. Відтак постановили стягнути з фігурантів по 1 мільйону рублів.
Справа Голунова: що треба знати
- Іван Голунов – це журналіст відділу розслідувань видання Meduza.
- У червні 2019 року його звинуватили у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Однак виявилось, що журналісту підкинули наркотики, також його жорстоко побили.
- Затримання журналіста викликало безпрецедентне обурення – за Голунова заступилися не тільки колеги, але й політики та артисти.
- Згодом справу закрили, а журналіста відпустили.