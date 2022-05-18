Чем больше у российских оккупантов потерь – тем громче их заявления об "инновационном оружии". Правда, его вряд ли своими глазами видели даже сами российские солдаты.

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Очередное смешное заявление россиян

Российский вице-премьер Юрий Борисов с серьезным и серьезным лицом сообщил, что россияне используют против ВСУ лазерные комплексы "Задира".

Они уже начинают поступать в войска. Первые образцы уже используются,

– заверил российский чиновник.

Согласно его версии, российское лазерное оружие способно бить по физическим объектам, что позволит экономить дорогостоящие ракеты. Впрочем, где именно оккупанты уже успели применить такие мощные и инновационные комплексы, каковы результаты его использования, российский чиновник очень скромно промолчал. Это очень типично для россиян, так что откровений Борисова о том что он начитался мотивационной литературы и речь идет только о мнимой визуализации использования этого оружия в Украине, ожидать не приходится.

Российская пропаганда: последние новости

Главу российского МИД Сергея Лаврова снова "прорвало". Он заявил, что против России сражается не Украина, а весь объединенный Запад, а в переговорах за спиной украинской делегации он увидел Лондон и Вашингтон. Также россияне очень обиделись на Германию, выбравшую сторону добра, помогающую нам оружием и готовую вводить жесткие санкции против агрессора. Лавров заявил, что Германия потеряла субъектность и играет по правилам США и Великобритании.

Россияне делают все возможное, чтобы скрыть масштабы своих преступлений в Украине. После разбора завалов Драмтеатра они цинично солгали о том что обнаружили 12 тел, хотя даже по малейшим подсчетам они убили 300 мирных людей, среди которых женщины и дети, скрывавшиеся в театре от бомбардировок рашистов.

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