Чим більше у російських окупантів втрат – тим гучніші їхні заяви про їхню "інноваційну зброю". Щоправда, її навряд чи на власні очі бачили навіть самі російські солдати.

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Чергова смішна заява росіян

Російський віцепрем'єр Юрій Борисов з поважним та серйозним обличчям повідомив, що росіяни використовують проти ЗСУ лазерні комплекси "Задіра".

Вони вже починають надходити до військ. Перші зразки вже використовуються,

– запевнив російський чиновник.

Згідно з його версією, російська лазерна зброя здатна бити по фізичних об'єктах, що дозволить економити дороговартісні ракети. Втім, де саме окупанти вже встигли застосувати такі потужні та інноваційні комплекси, чи якими є результати її використання, російський чиновник дуже скромно промовчав. Це дуже типово для росіян, тож відвертостей Борисова про те, що він начитався мотиваційної літератури і йдеться лише про уявну візуалізацію використання цієї зброї в Україні, очікувати не доводиться.

Російська пропаганда: останні новини

Очільника російського МЗС Сергія Лаврова знову "прорвало". Він заявив, що проти Росії воює не Україна, а увесь об'єднаний Захід, а в переговорах за спиною української делегації він побачив Лондон та Вашингтон. Також росіяни дуже образилися на Німеччину, яка обрала сторону добра, допомагає нам зброєю та готова запроваджувати жорсткі санкції проти агресора. Лавров заявив, що Німеччина втратила суб'єктність і грає за правилами США та Великої Британії.

Росіяни роблять все можливе для того, щоб приховати масштаби своїх злочинів в Україні. Після розбору завалів Драмтеатру вони цинічно збрехали про те, що виявили 12 тіл, хоча навіть за найменшими підрахунками вони вбили 300 мирних людей, серед яких жінки та діти, які ховалися у театрі він бомбардувань рашистів.

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