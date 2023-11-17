Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал 24 Каналу очередной бред президента страны-агрессора. По его словам, Путин уже давно "заколотил" это "окно".
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"Пожилым людям, например Путину, все время что-то кажется, что где-то дует – надо закрыть. Уже давно ничего не дует", – констатировал Яковенко.
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Ветер с другой стороны
Путин видит угрозу не там, где она действительно есть. К самым опасным соседям России на самом деле относится Китай.
Дует с другой стороны – со стороны Востока, Китая,
– отметил Яковенко.
Об угрозе для страны-агрессора свидетельствует, в частности, инцидент с новыми картами Китая. На них значительная часть Дальнего Востока принадлежит Пекину.
Кроме того, Россия быстро превращается в сырьевой придаток Китая. Так, из-за западных санкций Москва продает углеводородное топливо Пекину почти за бесценок.
"Дуют свирепые азиатские ветры, готовые просто поглотить Россию", – подытожил Яковенко.
Си Цзиньпин встретился с Джо Байденом: главное
- В Сан-Франциско состоялась встреча двух самых влиятельных лидеров в мире. Си Цзиньпин и Джо Байден говорили около четырех часов. Важнейшим достижением переговоров считается возобновление прямых контактов между военными США и Китая.
- МИД Китая заявил, что встреча Байдена и Си Цзиньпина не изменила отношение страны к войне в Украине. Ее до сих пор называют "украинским кризисом".
- В то же время Владимир Зеленский считает, что для нашей страны встреча американского и китайского лидеров была "хорошей". Однако он затруднился подтвердить, что Байден и Си обсуждали войну в Украине.