Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

В России хотят провести помпезный "Бессмертный полк" несмотря на эпидемию коронавируса

- Читати новину українською
У Росії хочуть провести помпезний "Безсмертний полк" попри коронавірус
У Росії хочуть провести помпезний "Безсмертний полк" попри коронавірус / dt.ua

Эпидемия COVID-19 не помешает масштабному празднованию 75-й годовщины Дня Победы в России. Там ищут дату, когда смогут провести и традиционный парад, и шествие так называемого "Бессмертного полка". Это несмотря на то, что уже через несколько дней после празднования 9 мая РФ заняла второе место по количеству зараженных COVID-19.

Сейчас в России не могут определиться с датой, на какую планировать помпезное празднование, сообщила глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет Интерфакс.

Читайте также Допраздновались: среди российских военных массовая вспышка COVID-19 из-за репетиции парада

Столько памятных дней, связанных с Великой Отечественной войной, что даже трудно определить, какой из них памятнее,
– заявила Матвиенко.

По ее словам, окончательное решение о проведении еще одного парада и шествия так называемого "Бессмертного полка" будет принимать Путин. Он примет его на основе "развития ситуации, мнения ветеранов, российских историков и Минобороны".

Хотя праздничные мероприятия уже прошли и 9 мая.

"Несмотря на коронавирус, который внес серьезные изменения в наши планы, то, как трогательно в этих условиях люди отпраздновали День Победы, говорит о том, что это праздник действительно большой, у нас никто никогда не отнимет", – добавила Матвиенко. Однако в России хотят организовать что-то масштабнее.

Что известно о праздновании 9 мая в России

  • В Москве прошли традиционные торжества ко Дню Победы. В них принял участие, в том числе и российский президент Владимир Путин.
  • Западным СМИ удалось зафиксировать акцию "Бессмертный полк". Ее участниками в основном были дети, да еще и без средств индивидуальной защиты.
  • Уже через несколько дней Россия стала второй в мире по количеству зараженных COVID-19 и остается на этой позиции.

Обратите внимание! По состоянию на 19 мая в России зафиксировали почти 300 тысяч случаев коронавируса. От болезни умерли 2 тысячи 837 человек.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 История 9 мая Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Прогулки в парке и массовые застолья: почему часть граждан проигнорировала карантин?
сегодня , 17:34 Прогулки в парке и массовые застолья: почему часть граждан проигнорировала карантин?
Леонід Швець
Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны
сегодня , 13:30 Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны
Сергій Фурса
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк