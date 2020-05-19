У Росії хочуть провести помпезний "Безсмертний полк" попри епідемію коронавірусу
Епідемія COVID-19 не стане на заваді масштабного святкування 75-ої річниці Дня Перемоги у Росії. Там шукають дату, коли зможуть провести і традиційний парад, і ходу так званого "Безсмертного полку". Це попри те, що вже через кілька днів після святкування 9 травня РФ посіла другу сходинку за кількістю заражених COVID-19.
Наразі у Росії не можуть визначитися з датою, на яку планувати помпезне святкування, заявила повідомила очільниця російської Ради Федерації Валентина Матвієнко, пише Інтерфакс.
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Стільки пам’ятних днів, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною, що навіть важко визначити, який з них пам’ятніший,
– заявила Матвієнко.
За її словами, остаточне рішення щодо проведення ще одного параду та ходи так званого "Безсмертного полку" ухвалюватиме Путін. Він прийме його на основі "розвитку ситуації, думки ветеранів, російських істориків і Міноборони".
Хоча святкові заходи вже пройшли й 9 травня.
"Попри коронавірус, який вніс серйозні зміни у наші плани, те, як зворушливо у цих умовах люди відсвяткували День Перемоги, каже про те, що це свято справді велике, у нас ніхто ніколи не забере", – додала Матвієнко. Однак у Росії хочуть організувати щось масштабніше.
Що відомо про святкування 9 травня у Росії
- У Москві пройшли традиційні урочистості до Дня Перемоги. У них взяв участь, зокрема і російський президент Володимир Путін.
- Західним ЗМІ вдалося зафіксувати акція "Безсмертний полку". Її учасниками здебільшого були діти, та ще й без засобів індивідуального захисту.
- Уже через кілька днів Росія стала другою у світі за кількістю заражених COVID-19 і залишається на цій позиції.
Зверніть увагу! Станом на 19 травня у Росії зафіксували майже 300 тисяч випадків коронавірусу. Від недуги померли 2 тисячі 837 людей.