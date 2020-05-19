У Росії хочуть провести помпезний "Безсмертний полк" попри епідемію коронавірусу

Епідемія COVID-19 не стане на заваді масштабного святкування 75-ої річниці Дня Перемоги у Росії. Там шукають дату, коли зможуть провести і традиційний парад, і ходу так званого "Безсмертного полку". Це попри те, що вже через кілька днів після святкування 9 травня РФ посіла другу сходинку за кількістю заражених COVID-19.

Наразі у Росії не можуть визначитися з датою, на яку планувати помпезне святкування, заявила повідомила очільниця російської Ради Федерації Валентина Матвієнко, пише Інтерфакс.

Читайте також Досвяткувались: серед російських військових масовий спалах COVID-19 через репетиції параду

Стільки пам’ятних днів, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною, що навіть важко визначити, який з них пам’ятніший,

– заявила Матвієнко.

За її словами, остаточне рішення щодо проведення ще одного параду та ходи так званого "Безсмертного полку"​ ухвалюватиме Путін. Він прийме його на основі "розвитку ситуації, думки ветеранів, російських істориків і Міноборони".

Хоча святкові заходи вже пройшли й 9 травня.

"Попри коронавірус, який вніс серйозні зміни у наші плани, те, як зворушливо у цих умовах люди відсвяткували День Перемоги, каже про те, що це свято справді велике, у нас ніхто ніколи не забере", – додала Матвієнко. Однак у Росії хочуть організувати щось масштабніше.

Що відомо про святкування 9 травня у Росії

У Москві пройшли традиційні урочистості до Дня Перемоги. У них взяв участь, зокрема і російський президент Володимир Путін.

Західним ЗМІ вдалося зафіксувати акція "Безсмертний полку". Її учасниками здебільшого були діти, та ще й без засобів індивідуального захисту.

Уже через кілька днів Росія стала другою у світі за кількістю заражених COVID-19 і залишається на цій позиції.

Зверніть увагу! Станом на 19 травня у Росії зафіксували майже 300 тисяч випадків коронавірусу. Від недуги померли 2 тисячі 837 людей.