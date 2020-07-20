Легкомоторный самолет Ан-2 с шестью людьми на борту в ночь на 20 июля исчез с радаров на границе Бурятии и Иркутской области. На его поиски отправились три воздушных судна.

В РФ исчез самолет с шестью людьми

Пилоты перестали выходить на связь. Об этом стало известно через 6 часов после их вылета из поселка Кирен, пишет "Новая газета" со ссылкой на транспортное управление Следственного комитета России.

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Самолет принадлежит авиакомпании "Феникс". На его борту были шесть человек – два пилота и четыре пассажира, которые являются командирами других воздушных экипажей.

По предварительной информации, самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов республики Бурятия. Делал это для определения масштабов химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Полет был санкционирован руководством авиакомпании, рассказал начальник Сибирского координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер, пишет ТАСС. По его словам, спасателям примерно известен район поиска.

В авиакомпании "Феникс" исчезновение самолета пока не комментируют.

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На поиски вылетели три воздушных судна:

вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара";

самолет Ан-26 авиакомпании "Ираеро";

Ан-24 авиакомпании "Феникс".

Сейчас один из них уже вернулся после безрезультатных поисков.

Самолет с шестью людьми на борту вылетел из поселка Кирен: смотрите карту