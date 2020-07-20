Легкомоторний літак Ан-2 з шістьма людьми на борту у ніч на 20 липня зник з радарів на кордоні Бурятії та Іркутської області. На його пошуки вирушили три повітряних судна.

У РФ зник літак з шістьма людьми

Пілоти перестали виходити на зв'язок. Про це стало відомо через шість годин після їхнього вильоту зі селища Кирен, пише "Новая газета" з посиланням на транспортне управління Слідчого комітету Росії.

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Літак належить авіакомпанії "Фенікс". На його борту були шестеро людей – два пілоти та четверо пасажирів, які є командирами інших повітряних екіпажів.

За попередньо інформацією, літак здійснював обліт території Тункинського і Окинського районів республіки Бурятія. Робив це для визначення масштабів хімічної обробки з повітря лісів від тутового шовкопряда.

Політ був санкціонований керівництвом авіакомпанії, розповів начальник Сибірського координаційного центру пошуку і рятування Віктор Дрегер, пише ТАСС. За його словами, рятувальникам приблизно відомий район пошуку.

В авіакомпанії "Фенікс" зникнення літака наразі не коментують.

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На пошуки вилетіли три повітряних судна:

вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Ангара";

літак Ан-26 авіакомпанії "Іраеро";

Ан-24 авіакомпанії "Фенікс".

Наразі один них вже повернувся після безрезультатних пошуків.

Літак з шістьма людьми на борту вилетів зі селища Кирен: дивіться карту