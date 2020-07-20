У Росії зник літак з шістьма людьми на борту: що відомо
Легкомоторний літак Ан-2 з шістьма людьми на борту у ніч на 20 липня зник з радарів на кордоні Бурятії та Іркутської області. На його пошуки вирушили три повітряних судна.
У РФ зник літак з шістьма людьми
Пілоти перестали виходити на зв'язок. Про це стало відомо через шість годин після їхнього вильоту зі селища Кирен, пише "Новая газета" з посиланням на транспортне управління Слідчого комітету Росії.
Читайте також У Туреччині впав літак: щонайменше 7 людей загинули
Літак належить авіакомпанії "Фенікс". На його борту були шестеро людей – два пілоти та четверо пасажирів, які є командирами інших повітряних екіпажів.
За попередньо інформацією, літак здійснював обліт території Тункинського і Окинського районів республіки Бурятія. Робив це для визначення масштабів хімічної обробки з повітря лісів від тутового шовкопряда.
Політ був санкціонований керівництвом авіакомпанії, розповів начальник Сибірського координаційного центру пошуку і рятування Віктор Дрегер, пише ТАСС. За його словами, рятувальникам приблизно відомий район пошуку.
В авіакомпанії "Фенікс" зникнення літака наразі не коментують.
Зверніть увагу Впав і загорівся легкомоторний літак на Київщині: подробиці інциденту
На пошуки вилетіли три повітряних судна:
- вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Ангара";
- літак Ан-26 авіакомпанії "Іраеро";
- Ан-24 авіакомпанії "Фенікс".
Наразі один них вже повернувся після безрезультатних пошуків.
Літак з шістьма людьми на борту вилетів зі селища Кирен: дивіться карту