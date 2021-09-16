Мої висновки за результатами установчого саміту Кримської платформи наступні:
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- Кримське питання досі є важливим для іноземної авдиторії. Світ не єдиний в поглядах на вирішення питання окупації півострову.
- Експерти по Криму проживають в Україні. Захід не має належної експертизи з Кримського питання. Ніхто так не розуміє московитів та їх поведінку в Криму, як ми. Ніхто не досліджує державну політику московитів щодо Криму, як ми. Ніхто так не вивчає її (державну політику РФ) інструменти та методи. Ніхто не має такого масиву фактів, абсолютна більшість з яких просто не відома іноземній публіці.
- Іноземці підтримують Україну та підтримуватимуть надалі не більше рівня зафіксованої нами самими, як оптимально можливої, планки.
Отже, якщо нам потрібні умовні "люстерка" та "буси", то більшого ми і не отримаємо. Рівень підтримки залежить не лише від наших бажань і очікувань, а й від сформульованих і артикульованих позицій, наполегливої праці для послідовного їх виборювання.
- Продавати історію "нам всі винні" вже не виходить. Комплекс жертви заважає розвитку здорових стосунків з іноземними партнерами. Жертви не ефективні.
- Чим ми можемо бути корисними Заходу, які точки та напрямки реальної співпраці, партнерства, нами не усвідомлено і, відповідно не сформовано (дивись пункт 4). А ми могли б бути корисними для наших партнерів щонайменше в зв’язку з тезами, означеними в пунктах 1 та 2.
- В підписаній Декларації немає слова "санкції".
Застереження критикам: пункт "продовжити запровадження… якщо це передбачено… згідно з відповідними процедурами… якщо дії Росії цього вимагатимуть" я читав.
- І так, дійсно, прохід есмінця Королівських ВМС Британії Defender поблизу берегів окупованого Криму це сильно. І красиво.
- Ми, кримчани, хотіли звісно більшого. Ми хотіли конкретних рішень – запровадження нових міжнародних механізмів захисту прав громадян України на окупованій території, затвердження та фіксації зобов'язання з боку партнерів імплементації в їх національному законодавстві норм і правил в межах політики невизнання. Зрештою ми хотіли запровадження під час саміту Кримської платформи нових санкцій.
- Сам факт, що представники чотирьох десятків країн прибули до Києва для участі в установчому саміті Кримської платформи, де знову публічно озвучили свої позиції щодо Криму, має велике значення. Для тих, хто продовжує жити в окупації, це ковток свіжого повітря, що підтримує їх надію на звільнення від московської навали. Аналіз ворожих медіаресурсів дозволяє зробити висновок, що на Московії істерика. Остання хвиля обшуків, арештів, катувань і фальшування кримінальних справ в Криму з одного боку викликана безсиллям пропаганди окупанта, а з іншого, помстою нам, а також ще одним плювком московитами "в очі" Світу, підтвердженням тези про наслідки своєчасно не покараного зла.
До теми У Києві відбувся перший саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу
Висновків з цих "висновків" не буде. Особисто я вітаю, що установчий саміт Кримської платформи відбувся. Важливо, щоб ми (Україна) виявилися спроможними проявити ініціативу та зберегти динаміку в кримській тематиці, бути змістовними, послідовними, активними та в міру агресивними у виборюванні своїх національних інтересів.
Але поки мені, як учаснику експертної мережі Кримської платформи, майбутнє проєкту досі не зрозуміле. Тому радіємо Королівським ВМС в Чорному морі, підтримуємо наші Збройні Сили, та, в міру власних сил, продовжуємо протидіяти агресору всіма можливими способами.