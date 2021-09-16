Мої висновки за результатами установчого саміту Кримської платформи наступні:

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Кримське питання досі є важливим для іноземної авдиторії. Світ не єдиний в поглядах на вирішення питання окупації півострову. Експерти по Криму проживають в Україні. Захід не має належної експертизи з Кримського питання. Ніхто так не розуміє московитів та їх поведінку в Криму, як ми. Ніхто не досліджує державну політику московитів щодо Криму, як ми. Ніхто так не вивчає її (державну політику РФ) інструменти та методи. Ніхто не має такого масиву фактів, абсолютна більшість з яких просто не відома іноземній публіці. Іноземці підтримують Україну та підтримуватимуть надалі не більше рівня зафіксованої нами самими, як оптимально можливої, планки.

Отже, якщо нам потрібні умовні "люстерка" та "буси", то більшого ми і не отримаємо. Рівень підтримки залежить не лише від наших бажань і очікувань, а й від сформульованих і артикульованих позицій, наполегливої праці для послідовного їх виборювання.

Продавати історію "нам всі винні" вже не виходить. Комплекс жертви заважає розвитку здорових стосунків з іноземними партнерами. Жертви не ефективні. Чим ми можемо бути корисними Заходу, які точки та напрямки реальної співпраці, партнерства, нами не усвідомлено і, відповідно не сформовано (дивись пункт 4). А ми могли б бути корисними для наших партнерів щонайменше в зв’язку з тезами, означеними в пунктах 1 та 2. В підписаній Декларації немає слова "санкції".

Застереження критикам: пункт "продовжити запровадження… якщо це передбачено… згідно з відповідними процедурами… якщо дії Росії цього вимагатимуть" я читав. І так, дійсно, прохід есмінця Королівських ВМС Британії Defender поблизу берегів окупованого Криму це сильно. І красиво. Ми, кримчани, хотіли звісно більшого. Ми хотіли конкретних рішень – запровадження нових міжнародних механізмів захисту прав громадян України на окупованій території, затвердження та фіксації зобов'язання з боку партнерів імплементації в їх національному законодавстві норм і правил в межах політики невизнання. Зрештою ми хотіли запровадження під час саміту Кримської платформи нових санкцій. Сам факт, що представники чотирьох десятків країн прибули до Києва для участі в установчому саміті Кримської платформи, де знову публічно озвучили свої позиції щодо Криму, має велике значення. Для тих, хто продовжує жити в окупації, це ковток свіжого повітря, що підтримує їх надію на звільнення від московської навали. Аналіз ворожих медіаресурсів дозволяє зробити висновок, що на Московії істерика. Остання хвиля обшуків, арештів, катувань і фальшування кримінальних справ в Криму з одного боку викликана безсиллям пропаганди окупанта, а з іншого, помстою нам, а також ще одним плювком московитами "в очі" Світу, підтвердженням тези про наслідки своєчасно не покараного зла.

До теми Перший саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Висновків з цих "висновків" не буде. Особисто я вітаю, що установчий саміт Кримської платформи відбувся. Важливо, щоб ми (Україна) виявилися спроможними проявити ініціативу та зберегти динаміку в кримській тематиці, бути змістовними, послідовними, активними та в міру агресивними у виборюванні своїх національних інтересів.

Але поки мені, як учаснику експертної мережі Кримської платформи, майбутнє проєкту досі не зрозуміле. Тому радіємо Королівським ВМС в Чорному морі, підтримуємо наші Збройні Сили, та, в міру власних сил, продовжуємо протидіяти агресору всіма можливими способами.