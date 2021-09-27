В России экс-боевик с Донбасса похитил детей на глазах у отца и угрожал оружием

В Московской области отчим похитил малолетних детей у их родного отца. Когда ему попытались оказать сопротивление, мужчина пригрозил оружием. Ранее он воевал на Донбассе на стороне оккупантов.

Инцидент произошел в поселке Путятино. Все началось с того, что мать Наталья и ее новый муж Андрей Беляев приехали, чтобы якобы увидеться с детьми. На самом деле они задумали похитить их.

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Почему дети живут с отцом

Весной 2021 года суд изъял мальчиков у матери и отдал опеку над ними отцу – Сергею Иваниву. Все потому, что женщина злоупотребляла алкоголем и жестоко обращались с детьми. Как объяснила родная тетя детей Марина Леонова, у детей – инвалидность, поэтому государство выплачивает на них пенсию. Эти деньги были единственным доход для Беляевых. Поэтому они решили вернуть мальчиков.

Отчим угрожал пистолетом

26 сентября Беляевы приехали к дому Сергея Иванива. Они заманили детей (6-летнего и 7-летнего мальчиков) в автомобиль: пообещали, что покажут кота. Когда родной отец пытался забрать сыновей, отчим схватил пистолет и начал угрожать.

По данным российских телеграм-каналов, ранее Андрей Беляев воевал на Донбассе. Известно, что он служил в рядах оккупантов.

Иванив пытался остановить его, но в ответ мужчина сбил его и провез несколько метров на капоте своей машины. После этого он вышел из нее и ударил Сергея рукоятью оружия по голове.

"Беляев не раз бил моего брата, в частности – битой. Говорит, что воевал и контужен, следовательно ему ничто не угрожает", – рассказала Марина Леонова.

Бывший боевик пытался похитить детей у родного отца: смотрите видео (Осторожно, кадры 18+!)