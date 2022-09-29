Такие заявления сейчас не имеют никакого значения. Об этом сказал для 24 канала находящийся в эмиграции российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

К теме В некоторых районах россии мобилизуют всех мужчин, в том числе без опыта и больных, – Генштаб

"В россии есть смертная казнь. Людей могут расстрелять, убить. Поэтому если узаконят смертную казнь или не узаконят – случаев убийств не станет меньше", – отметил Гудков.

Обратите внимание – Гудков о настроениях в россии: смотрите видео

Не окажет влияния

По словам Гудкова, россия применяет к людям жестокие пытки. Он отметил, что кремль не впервые подает инициативу ввести смертную казнь.

Затулин со своими предложениями. володин какую-то глупость придумал. Их протокольные поручения вообще ни о чем. Они могут выдавать каждый день их хоть пачками. Все это не имеет значения для войны или мобилизации, – убеждает Гудков.

Он добавил, что это действия депутатов, желающих привлечь к себе внимание. Даже если госдума начнет вводить смертную казнь, то к мобилизованным ее физически не успеют применить.