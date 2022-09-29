Такі заяви зараз не мають жодного значення. Про це сказав для 24 каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков, який перебуває в еміграції.

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"У росії є смертна кара. Людей можуть розстріляти, вбити. Тому якщо узаконять смертну кару чи не узаконять – випадків вбивств не стане менше", – зазначив Гудков.

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Не матиме впливу

За словами Гудкова, росія застосовує до людей жорстокі тортури. Він зазначив, що кремль не вперше має ініціативи запровадити смертну кару.

Затулін зі своїми пропозиціями. Володін якусь дурню придумав. Їхні протокольні доручення взагалі ні про що. Вони можуть видавати щодня їх хоч пачками. Все це немає значення для війни чи мобілізації, – переконує Гудков.

Він додав, що це дії депутатів, які хочуть привернути до себе увагу. Навіть якщо держдума почне запроваджувати смертну кару, то до мобілізованих її фізично не встигнуть застосувати.