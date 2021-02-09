В российском Волгограде учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы снялись в ролике в поддержку Владимира Путина. В то же время люди были уверены, что снимаются в клипе группы "Любэ".

Жители Волгограда рассказали, что стали жертвами обмана. Их пригласили принять участие в патриотической акции, которая оказалась пропутинской.

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Что говорят участники съемок

Одна из учительниц была уверена, что это будет "какое-то патриотическое мероприятие ко Дню победы в Сталинградской битве". На месте организаторы сообщили, что будут снимать клип группы "Любэ".

Однако впоследствии выяснилось, что все не так.

Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать,

– заявила женщина.

Другой участник съемок поделился, что его пригласил знакомый с молодежной организации. Речь шла о шествии в честь годовщины Победы под Сталинградом.

"Когда мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции участвовали, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было очень неприятно", – дал комментарий мужчина.

Комментарий городской власти Волгограда

В городской администрации изданию заявили, что "структурные подразделения проинформировали сотрудников и воспитанников о возможности участия в мероприятии".

Также в съемках активное участие приняли диспетчеры скорой помощи в компании с главным врачом и депутатом Волгоградской городской думы Олегом Ярыгиным.

Он считает, что "в таком знаковом для каждого волгоградца месте множество людей единодушно выразили поддержку президенту Путину".

Заявления университета, завода

В клипе показали кадры с Волгоградского государственного технического университета, спорткомплекса "Зенит" и металлургического завода "Красный Октябрь".

В университете обратили внимание, что студенты и руководство вуза "не подозревали, для чего их снимают в аудитории".

В "Зените" и "Красном Октябре" говорят, что съемки в них не проводили, кадры для ролика взяли или из архива, или из открытых источников.



В России людей заманили на съемки клипа в поддержку Путина / Инстаграм Андрея Гимбатова



Бюджетники думали, что участвуют в патриотической акции / Инстаграм Андрея Гимбатова