У російському Волгограді вчителі, лікарі та інші працівники бюджетної сфери знялися в ролику на підтримку Володимира Путіна. Водночас люди були впевнені, що знімаються в кліпі гурту "Любе".

Жителі Волгограда розповіли, що стали жертвами обману. Їх запросили взяти участь у патріотичній акції, яка виявилася пропутінською.

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Що кажуть учасники зйомок

Одна з вчительок була впевнена, що це буде "якийсь патріотичний захід до Дня перемоги в Сталінградській битві". На місці організатори повідомили, що зніматимуть кліп групи "Любе".

Однак згодом з'ясувалося, що все не так.

Думали, що ми за Сталінград, а виявилося, що ми за Путіна. Але нам про це навіть посоромилися сказати,

– заявила жінка.

Інший учасник зйомок поділився, що його запросив знайомий з молодіжної організації. Йшлося про ходу на честь річниці Перемоги під Сталінградом.

"Коли ж ми побачили кінцевий результат в соцмережах, то виявилося, що ми не в патріотичній акції брали участь, а знялися в ролику на підтримку самі знаєте кого. Було дуже неприємно", – дав чоловік.

Коментар міської влади Волгограда

У міській адміністрації виданню заявили, що "структурні підрозділи поінформували співробітників і вихованців про можливості участі в заході".

Також в зйомках активну участь взяли диспетчери швидкої допомоги в компанії з головним лікарем і депутатом Волгоградської міської думи Олегом Яригіним.

Він вважає, що "в такому знаковому для кожного волгоградця місці безліч людей одностайно висловили підтримку президенту Путіну".

Заяви університету, заводу

У кліпі показали кадри з Волгоградського державного технічного університету, спорткомплексу "Зеніт" і металургійного заводу "Червоний Жовтень".

В університеті звернули увагу, що студенти та керівництво вишу "не підозрювали, для чого їх знімають в аудиторії".

У "Зеніті" і "Червоному Жовтні" кажуть, що зйомки у них не проводили, кадри для ролика взяли або з архіву, або з відкритих джерел.



У Росії людей заманили на зйомки кліпу на підтримку Путіна / Інстаграм Андрія Гімбатова



Бюджетники думали, що беруть участь у патріотичній акції / Інстаграм Андрія Гімбатова