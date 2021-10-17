В то же время ее муж Алексей Велькер, который бросился спасать жену, получил травму руки – животное погрызло ему конечность. В медучреждении врачи сшили сосуды и зашили рваную рану.

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Самое удивительное – это возможная причина нападения: по словам специалистов, медведь среагировал на беременность и банально приревновал. Выступать он больше не будет. Его отдадут в зоопарк или приют.

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