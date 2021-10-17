Водночас її чоловік Олексій Велькер, який кинувся рятувати дружину, зазнав травм руки – тварина погризла йому кінцівку. У медзакладі лікарі зшили судини й зашили рвану рану.

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Найдивовижніше – це можлива причина нападу: за словами фахівців, ведмідь зреагував на вагітність й банально приревнував. Виступати він більше не буде. Його віддадуть у зоопарк чи притулок.

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