Водночас її чоловік Олексій Велькер, який кинувся рятувати дружину, зазнав травм руки – тварина погризла йому кінцівку. У медзакладі лікарі зшили судини й зашили рвану рану.
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Найдивовижніше – це можлива причина нападу: за словами фахівців, ведмідь зреагував на вагітність й банально приревнував. Виступати він більше не буде. Його віддадуть у зоопарк чи притулок.
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Напади тварин: що відомо
- У Каліфорнії на 5-річного хлопчика напав гірський лев. Врятувати дитину, яка отримала травми, від 65-кілограмового хижака вдалося матері.
- В екопарку на Полтавщині пантера накинулась на 33-річного ветеринара. Вона напала ззаду, покусала чоловіка та схопила його за голову.
- Койот 13 серпня вкусив 5-річну дитину в популярному канадському парку у Ванкувері. Внаслідок інциденту дитина отримала лише незначні травми.