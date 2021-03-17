В Нижневартовске медведь гонялся по улицам за прохожими. Животное сбежало от своего хозяина и начало бегать по городу.

Местные жители опубликовали видео, на котором мужчина пытался убежать от медведя. Все это происходило прямо посреди жилого района.

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Впоследствии животное выбежало на проезжую часть, где него наехал автобус. Как информирует "Дождь", ни один участник инцидента не пострадал.

Позже медведя удалось поймать.

Медведь бегал по улицам Нижневартовска: видео

В пресс-служба городской администрации сообщили, что животное убежало от своего хозяина. Местный предприниматель удерживал в вольере двух медведей – мать и дочь – на территорию отеля.

Также там подчеркнули, что владелец четвероногого беглеца не интересуется животным. Сейчас же полиция botn зоозащитников и волонтеров, которые согласились бы забрать медведя себе.

Обратите внимание! Это уже не первая история с нападением медведей в России. В мае в Ярославле животное напало на местного жителя и прокусило ему бедро. Медведь якобы пришел в город ночью из леса.