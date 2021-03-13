Инцидент произошел в курортном городе Предял. В то время примерно десять туристов находились на склоне горы. Животное приблизилось к ним на расстояние буквально нескольких метров.

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Смелый инструктор спас лыжников от медведя: смотрите видео 24 канала

Обратите внимание! Это уже не первый подобный случай на румынском горнолыжном курорте. В конце января медведь погнался за лыжником, когда он спускался по склону.

Больше всего бурых медведей в Европе

Источник: Радио Свобода

В 2016 году в Румынии запретили охоту на крупных хищников, в частности медведей и волков. Сейчас в стране живет больше всего бурых медведей в Европе. Официально их в стране более 6 тысяч. Однако правительство не уверено в этом количестве, а природоохранные организации утверждают, что медведей может быть даже 2 тысячи. Охотничьи союзы говорят, что их количество достигает 10 тысяч.

Несколько правительств подряд делали исключения для контроля популяции. Благодаря этому сейчас почти 1400 медведей были убиты охотниками, которым, как говорят, платят по 15 тысяч долларов за каждый "трофей".

Зато экологи отмечают, что охота ничего не решит. А настоящей причиной того, почему медведи выходят к людям, является незаконная вырубка лесов в Румынии.