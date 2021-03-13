Предотвратил трагедию: в Румынии инструктор отвлек бурого медведя от группы лыжников
В Румынии инструктор предотвратил вероятную трагедию на популярном горнолыжном курорте. Он отвлек на себя бурого медведя, который вышел к лыжникам.
Источник:digi24
Инцидент произошел в курортном городе Предял. В то время примерно десять туристов находились на склоне горы. Животное приблизилось к ним на расстояние буквально нескольких метров.
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Как действовал инструктор
- К счастью, лыжный инструктор, который был вместе с группой, понял, что ситуация крайне опасна.
- Хотя зверь не проявлял агрессии, он приказал людям не двигаться, а сам тем временем начал отвлекать медведя на себя.
- Оставаясь на безопасном расстоянии от животного, мужчина двигался по направлению от группы.
- Некоторое время медведь бежал за инструктором, но потом остановился и впоследствии исчез между деревьями.
- Опасное приключение мужчина успел заснять.
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