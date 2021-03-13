Запобіг трагедії: у Румунії інструктор відволік бурого ведмедя від групи лижників
У Румунії інструктор запобіг ймовірній трагедії на популярному гірськолижному курорті. Він відволік на себе бурого ведмедя, який вийшов до групи лижників.
Джерело:digi24
Інцидент стався у курортному місті Предял. В той час приблизно десять туристів перебували на схилі гори. Тварина наблизилася до них на відстань буквально кількох метрів.
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Як діяв інструктор
- На щастя, лижний інструктор, який був разом з групою, зрозумів, що ситуація є вкрай небезпечною.
- Хоча звір не проявляв агресії, він наказав людям не рухатися, а сам тим часом почав відвертати ведмедя на себе.
- Залишаючись на безпечній відстані від тварини, чоловік рухався у напрямку від групи.
- Деякий час ведмідь біг за інструктором, але потім зупинився і згодом зник між деревами.
- Небезпечну пригоду чоловік встиг зафільмувати.
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