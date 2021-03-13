У Румунії інструктор запобіг ймовірній трагедії на популярному гірськолижному курорті. Він відволік на себе бурого ведмедя, який вийшов до групи лижників.

Інцидент стався у курортному місті Предял. В той час приблизно десять туристів перебували на схилі гори. Тварина наблизилася до них на відстань буквально кількох метрів.

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Як діяв інструктор

На щастя, лижний інструктор , який був разом з групою, зрозумів, що ситуація є вкрай небезпечною.

, який був разом з групою, зрозумів, що ситуація є вкрай небезпечною. Хоча звір не проявляв агресії, він наказав людям не рухатися, а сам тим часом почав відвертати ведмедя на себе .

. Залишаючись на безпечній відстані від тварини, чоловік рухався у напрямку від групи .

. Деякий час ведмідь біг за інструктором , але потім зупинився і згодом зник між деревами .

, але потім зупинився і . Небезпечну пригоду чоловік встиг зафільмувати.

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