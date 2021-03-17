У російському Нижньовартовську ведмідь ганявся вулицями за перехожими. Тварина втекла від свого господаря і почала бігати містом.

Місцеві мешканці опублікували відео, на якому чоловік намагався втекти від ведмедя. Все це відбувалося просто посеред житлового району.

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Згодом тварина вибігла на проїжджу частину, де на неї наїхав автобус. Як інформує "Дождь", жоден учасник інциденту не постраждав.

Пізніше ведмедя таки вдалося спіймати.

Ведмідь біг вулицями Нижньовартовська: відео

У пресслужбі міської адміністрації повідомили, що тварина втекла від свого господаря. Місцевий підприємець утримував у вольєрі двох ведмедів – матір і дочку – на територію готелю.

Також там підкреслили, що власник чотирилапого втікача не цікавиться твариною. Натомість зараз поліція зоохасників і волонтерів, які погодилися б забрати ведмедя собі.