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Вкусив і втік у ліс: у Росії величезний ведмідь напав на чоловіка – відео

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Ведмідь у Ярославі напав на чоловіка – відео 18 травня 2020
Ведмідь напав на людину в Росії / Shutterstock

В російському Ярославлі 18 травня ведмідь напав на місцевого жителя. Врятуватися чоловікові допоміг таксист, який опинився поряд і відігнав хижака.

Інцидент трапився вночі. Потерпілий Євген Золотов розповів, що ведмідь прокусив йому стегно, повідомляє видання "Коммерсантъ Ярославль".

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Що відомо про напад ведмедя в Ярославлі

  • Подія трапилась вночі. За даними місцевих ЗМІ, хижак прийшов у місто з лісу. Його бачили й інші жителі Ярославля. Пригоди "нічного гостя" записали на відеореєстратор і оприлюднили в мережі.
  • За словами потерпілого чоловіка він йшов по вулиці, коли поряд з ним вискочив ведмідь. Згодом він стрибнув на нього і вкусив. 
  • Таксист, який стояв поряд на парковці почав гучно сигналити, відлякуючи ведмедя. Поранений Євген Золотов добрався до машини і одразу ж поїхав до травмпункту.
  • Наразі невідомо, що змусило хижака вийти в місто.

Йшов по вулиці, через дерева на тротуар вийшов ведмідь, я, відповідно, зупинився. Бігти нікуди, він стрибнув на мене і вкусив. Я ледве втримався на ногах,
– згадує чоловік.

Як ведмідь у Ярославлі розгулював: дивіться відео місцевого телеканалу

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Де розташований Ярославль:

 

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Росії Світ тварин Курйозні новини
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