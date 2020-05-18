Вкусив і втік у ліс: у Росії величезний ведмідь напав на чоловіка – відео

В російському Ярославлі 18 травня ведмідь напав на місцевого жителя. Врятуватися чоловікові допоміг таксист, який опинився поряд і відігнав хижака.

Інцидент трапився вночі. Потерпілий Євген Золотов розповів, що ведмідь прокусив йому стегно, повідомляє видання "Коммерсантъ Ярославль".

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Що відомо про напад ведмедя в Ярославлі

Подія трапилась вночі. За даними місцевих ЗМІ, хижак прийшов у місто з лісу. Його бачили й інші жителі Ярославля. Пригоди "нічного гостя" записали на відеореєстратор і оприлюднили в мережі.

За словами потерпілого чоловіка він йшов по вулиці, коли поряд з ним вискочив ведмідь. Згодом він стрибнув на нього і вкусив.

Таксист, який стояв поряд на парковці почав гучно сигналити, відлякуючи ведмедя. Поранений Євген Золотов добрався до машини і одразу ж поїхав до травмпункту.

Наразі невідомо, що змусило хижака вийти в місто.

Йшов по вулиці, через дерева на тротуар вийшов ведмідь, я, відповідно, зупинився. Бігти нікуди, він стрибнув на мене і вкусив. Я ледве втримався на ногах,

– згадує чоловік.

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