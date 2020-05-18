Укусил и убежал в лес: в России огромный медведь напал на мужчину – видео
В российском Ярославле 18 мая медведь напал на местного жителя. Спастись мужчине помог таксист, который оказался рядом и отогнал хищника.
Инцидент произошел ночью. Пострадавший Евгений Золотов рассказал, что медведь прокусил ему бедро, сообщает издание "Коммерсантъ Ярославль".
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Что известно о нападении медведя в Ярославле
- Инцидент произошел ночью. По данным местных СМИ, хищник пришел в город из леса. Его видели и другие жители Ярославля. Приключения "ночного гостя" записали на видеорегистратор и опубликовали в сети.
- По словам пострадавшего мужчины он шел по улице, когда рядом с ним выскочил медведь. Впоследствии он прыгнул на него и укусил.
- Таксист, который стоял рядом на парковке начал громко сигналить, отпугивая медведя. Раненый Евгений Золотов добрался к машине и сразу же поехал в травмпункт.
- Пока неизвестно, что заставило хищника выйти в город.
Шел по улице, из-за деревьев на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, он прыгнул на меня и укусил. Я едва удержался на ногах,
– вспоминает мужчина.
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