Укусил и убежал в лес: в России огромный медведь напал на мужчину – видео

В российском Ярославле 18 мая медведь напал на местного жителя. Спастись мужчине помог таксист, который оказался рядом и отогнал хищника.

Инцидент произошел ночью. Пострадавший Евгений Золотов рассказал, что медведь прокусил ему бедро, сообщает издание "Коммерсантъ Ярославль".

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Что известно о нападении медведя в Ярославле

Инцидент произошел ночью. По данным местных СМИ, хищник пришел в город из леса. Его видели и другие жители Ярославля. Приключения "ночного гостя" записали на видеорегистратор и опубликовали в сети.

По словам пострадавшего мужчины он шел по улице, когда рядом с ним выскочил медведь. Впоследствии он прыгнул на него и укусил.

Таксист, который стоял рядом на парковке начал громко сигналить, отпугивая медведя. Раненый Евгений Золотов добрался к машине и сразу же поехал в травмпункт.

Пока неизвестно, что заставило хищника выйти в город.

Шел по улице, из-за деревьев на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, он прыгнул на меня и укусил. Я едва удержался на ногах,

– вспоминает мужчина.

Как медведь в Ярославле разгуливал: смотрите видео местного телеканала

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