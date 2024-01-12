Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью для 24 Канала предположил, будет ли это толчком к всенародному бунту.

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Как в России начнутся бунты

В прошлом году Россия пугала европейские страны, что они замерзнут без газа. Впрочем, их прогнозы не сбылись как тогда, так и сейчас. Более того, Россия сама сейчас замерзает.

"Во-первых, без российского газа никто никогда не замерзнет. Это фикция. Российский газ есть или его нет – это не проблема вообще. (Вера в безальтернативность российского газа – 24 Канал) это проблема пропаганды и доверия к этой пропаганде, долгое время существовала в ряде европейских стран. Без российского газа можно спокойно и без проблем существовать, что сегодня Европа и демонстрирует", – отметил Подоляк.

Другая сторона истории – Россия и раньше имела подобные "холодные проблемы", ведь это страна, которая не умеет делать жизнь комфортной и правильно управлять процессами.

Может ли это вызвать определенные бунтарские настроения внутри страны-оккупантки – на это повлияют другие факторы. По словам советника главы ОПУ, несмотря на отсутствие альтернативной информации в России, вера в единственного и непоколебимого лидера (Путина) теряется.

И потому определенно лояльности и единства все меньше. Доверия к достаточно трусливому Путину и силовой вертикали все меньше. И вот такие проявления, как выставка "Замерзающая Европа в России" параллельно с самообстрелами Воронежа, Белгорода, Калуги и других регионов (способствуют уменьшению доверия к российским властям – 24 Канал). Россия сама себя обстреливает, потому что она так воюет,

– сказал чиновник.

Кроме этого, за два года полномасштабной войны Россия получила тысячи погибших, раненых и инвалидов. Обратно возвращаются заключенные, которых в свое время вытащили из-за решетки и отправили на фронт – теперь такие единицы в России считаются "героями", а криминальная обстановка только ухудшается.

"Все это вместе приведет к социальным потрясениям в России. Сегодня определенное единство в России держится на двух вещах. Первое – они с удовольствием читают все пессимистические публикации. Им кажется, что, мол, немного досидим, и там (в Украине и на Западе – 24 Канал) все сломаются и скажут: "Горы оно все синим пламенем". Второе – они держатся на том, что линия фронта не обрушилась и существенных тактических поражений нет", – сказал Подоляк.

Как только будут тактические поражения, а в медиа снизится уровень искусственной "песимизации", тогда в России начнутся другие социальные процессы. Первая стабильность может посыпаться в маленьких городах, где пройдут масштабные манифестации против власти. Как следствие это потянет цепочкой соответствующие процессы и в других регионах.

Что отметил Михаил Подоляк: основные положения