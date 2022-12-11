В отставку может уйти помощник Путина Юрий Ушаков, курирующий всю внешнюю политику России. Также планируется увольнение начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игаря Маслова, куратора Закавказья Валерия Федорова и "смотрящего" за Африкой и Израилем Филиппа Ильичева.

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В Кремле уволят Ушакова, который отвечал за переговоры с Украиной

Сообщается, что их деятельность в последние годы сопровождалась "унизительными провалами". Формально замена некоторых фигурантов объясняется их возрастом.

На Ушакове замыкаются многие ключевые вопросы, касающиеся внешней политики, и он от президента напрямую курирует кадровые назначения в российском МИД, чем, по данным некоторых источников, вызвал раздражение главы ведомства Сергея Лаврова,

– говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, Ушаков активно участвовал в подготовке ультиматума НАТО и США, когда Кремль потребовал гарантий безопасности и запрета продвижения Альянса на восток. В мае 2022 года Ушаков "присматривал" переговоры между Украиной и Россией о прекращении военных действий.

Ни ультиматумы Западу, ни переговоры не увенчались успехом для Ушакова. Среди прочих его провалов называют недавний саммит ОДКБ в Ереване, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать итоговую декларацию.

Вместе с Ушаковым пойдут члены его команды, начинавшие работать с ним еще в посольстве России в США.

Что касается Филиппа Ильичева, которого называют "смотрящим" за Африкой и Израилем, то его обвиняют в скудных результатах деятельности в Израиле, где подавляющее большинство населения поддерживает Украину. Кроме того, его отставка связана с неудачными попытками Кремля вытеснить с продовольственного рынка Африки поставки украинской пшеницы и кукурузы.

В России могут сменить руководство Генштаба

В России военные телеграмм-каналы сообщают о возможном смене руководства Генштаба минобороны России.

В сообщениях говорится, что в ближайшее время, возможно, произойдет смена руководства Генштаба.

На данный момент должность начальника Генштаба занимает генерал армии Валерий Герасимов.