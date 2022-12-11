У відставку може піти помічник Путіна Юрій Ушаков, який курує всю зовнішню політику Росії. Також планується звільнення начальника управління президента з міжрегіональних та культурних зв'язків із закордонними країнами Ігаря Маслова, куратора Закавказзя Валєрія Фьодорова і "смотрящого" за Африкою та Ізраїлем Філіпа Іллічова.

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У Кремлі звільнять Ушакова, який відповідав за переговори з Україною

Повідомляється, що їхня діяльність в останні роки супроводжувалася "принизливими провалами". Формально заміна деяких фігурантів пояснюється їхнім віком.

На Ушакові замикаються багато ключових питань, що стосуються зовнішньої політики, і він від президента безпосередньо курує кадрові призначення в російському МЗС, чим, за даними деяких джерел, викликав роздратування глави відомства Сєргея Лаврова,

– йдеться у повідомленні.

Як йдеться у повідомленні, Ушаков брав активну участь у підготовці ультиматуму НАТО та США, коли Кремль зажадав гарантій безпеки та заборони просування Альянсу на схід. У травні 2022 року Ушаков "приглядав" переговори між Україною та Росією про припинення військових дій.

Ні ультиматуми Заходу, ні переговори не увінчалися успіхом для Ушакова. Серед інших його провалів називають нещодавній саміт ОДКБ у Єревані, на якому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати підсумкову декларацію.

Разом з Ушаковим підуть члени його команди, які починали працювати з ним ще в посольстві Росії у США.

Щодо Філіпа Іллічова, якого називають "смотрящим" за Африкою та Ізраїлем, то йому закидають убогі результати діяльності в Ізраїлі, де переважна більшість населення підтримує Україну. Крім того, його відставка пов'язана з невдалими спробами Кремля витіснити з продовольчого ринку Африки постачання української пшениці та кукурудзи.

У Росії можуть змінити керівництво Генштабу

У Росії військові телеграм-канали повідомляють про можливу зміну керівництва Генштабу міноборони Росії.

У повідомленнях йдеться про те, що найближчим часом, можливо, відбудеться зміна керівництва Генштабу.

Наразі посаду начальника Генштабу обіймає генерал армії Валєрій Герасимов.