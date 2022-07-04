Убеждена: момент, когда "русский мир" рано или поздно развернется внутрь РФ – неизбежен. Вопрос времени.

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Россия получит то, чего хотела Украине

Хотели в Кремле навязать Украине псевдореспублики как "уклад" и разрушить украинскую государственность? Ну, получат такой "уклад" внутри России.

Ирония истории состоит в том, что в самой России может повториться то, что Кремль организовал в первые дни в Донецке в 2014 году. Такой бумеранг – начнется мародерство магазинов, поджог имущества и собственности элиты. Хотя и в растянутой во времени перспективе.

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Донецкое "МЕТРО" будет по всей России

Помните, как 28 мая в Донецке ограбили супермаркет "МЕТРО"? Вот в РФ будет одно крупное разграбленное донецкое "МЕТРО", по всей стране.

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