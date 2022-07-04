Переконана: момент, коли "русскій мір" рано чи пізно розвернеться всередину РФ – неминучий. Питання часу.

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Росія отримає те, чого хотіла Україні

Хотіли в Кремлі нав'язати Україні псевдореспубліки як "уклад" та зруйнувати українську державність? Ну, отримають такий "уклад" усередині Росії.

Іронія історії полягає в тому, що в самій Росії може повторитися те, що Кремль організував у перші дні у Донецьку у 2014 році. Такий бумеранг – почнеться мародерство магазинів, підпал майна та власності еліти. Хоч і в розтягнутій у часі перспективі.

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Донецьке "МЕТРО" буде по всій Росії

Пам'ятаєте, як 28 травня у Донецьку пограбували супермаркет "МЕТРО"? Ось у РФ буде одне велике розграбоване донецьке "МЕТРО", по всій країні.

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