Консультант Института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 канала вспомнил популярное выражение, что у победы много родителей, а поражение – всегда сирота. В настоящее время такая ситуация дошла и до России.

Стоит знать Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной, – ГУР

Российские структуры на скорую руку ищут крайнего

Эксперт напомнил, что в феврале россияне планировали взять Киев за 3 – 4 дня, но "как-то не получилось". Следовательно, на восьмой месяц войны наконец-то в России начинают искать виновных.

Вчерашние аресты в России – это следствие этого. Вчера у меня был большой эфир в США, где темой было "проникновение спецслужб Украины в Россию". Говорили, будто чуть ли не каждый день россияне арестовывают украинских шпионов,

– рассказывает Иван Ус.

У него спрашивали, действительно ли у Украины такие мощные спецслужбы, что мы туда проникли. В то же время эксперт пояснил, что в нынешней ситуации России необходимо искать таких козлов отпущения.

"Тех, на кого можно будет повесить эти поражения. Именно поэтому сейчас в России началась эта борьба между разными группировками, потому что ни одна из них не хочет брать на себя ответственность за поражение", – объяснил аналитик.

Напротив, все они заинтересованы в том, чтобы показать, что во всем виновата совсем другая группа. Поэтому уже сейчас можно наблюдать обвинения в адрес министра обороны Шойгу от Кадырова, Пригожина и даже коллаборанта Стремоусова.

Иван Сус о противостоянии в России: смотрите видео

Цель этой борьбы для каждой из групп – не признавать свою причастность к поражению, а наоборот показывать, что это все остальные кланы. Мол, мы делаем все возможное.

Один из людей, начинавших эту войну, Стрелков – он же Гиркин – два дня назад написал пост, что, мол, жаль, что он не командующий российскими силами, поэтому его нельзя обвинить в "сдаче" Харьковской области, Лимана и других городов,

– отметил Иван Ус.

По его словам, это был ироничный пост, демонстрирующий, что у россиян сейчас все так плохо, что было бы хорошо, если бы был человек, на которого можно это сбросить. Стрелков шутит, что он был бы идеальным человеком, на которого можно было бы все свалить.

Политические перипетии в России