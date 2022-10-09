Консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 каналу пригадав популярний вислів, що в перемоги багато батьків, а поразка – завжди сирота. Нині така ситуація дійшла й до Росії.

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Російські структури нашвидкоруч шукають крайнього

Експерт пригадав, що в лютому росіяни планували взяти Київ за 3 – 4 дні, але "якось не вийшло". Відтак на восьмий місяць війни нарешті в Росії починають шукати винних.

Вчорашні арешти в Росії – це наслідок цього. Учора я мав великий ефір у США, де темою було "проникнення спецслужб України в Росію". Говорили, буцімто ледь не щодня росіяни арештовують українських шпигунів,

– розповідає Іван Ус.

У нього запитували, чи справді в України такі потужні спецслужби, що ми туди проникли. Натомість експерт пояснив, що в нинішній ситуації Росії необхідно шукати таких цапів-відбувайлів.

"Тих, на кого можна буде повісити ці поразки. Саме тому зараз у Росії почалась ця боротьба між різними угрупованнями, тому що жодне з них не хоче брати на себе відповідальність за поразку", – пояснив аналітик.

Навпаки всі вони зацікавлені в тому, аби показати, буцімто у всьому винна зовсім інша група. Тому вже зараз можна спостерігати звинувачення на адресу міністра оборони Шойгу від Кадирова, Прігожина й навіть колаборанта Стрємоусова.

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Мета цієї боротьби для кожної з груп – не визнавати власної причетності до поразки, а навпаки показувати, що це все інші клани. Мовляв, ми робимо все можливе.

Один з людей, які розпочинали цю війну, Стрєлков – він же Гіркін – два дні тому написав пост, що, мовляв, шкода, що він не командувач російських сил, тому його не можна звинуватити в "здачі" Харківської області, Лиману та інших міст,

– відзначив Іван Ус.

За його словами, це був іронічний пост, який демонструє, що в росіян зараз усе так погано, що було б добре, якби була людина, на яку можна це все скинути. Стрєлков жартує, що він був би ідеальною людиною, на яку можна було б усе звалити.

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