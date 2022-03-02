В организации утверждают, что уже заблокирован домен сервиса, который используется для загрузки картинок и другого статического контента.

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Российские провайдеры не могут получить ответы от запросов домена. Блокируют сервис с помощью ТСПУ DPI – системы для "изоляции интернета",

– рассказал Гончаренко.

Ранее о планах заблокировать Youtube сообщали в Роскомнадзоре.

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