В России начинается бойня за пост главы РПЦ

В России всегда существовала кулуарная борьба за власть, явная и скрытая, на любом уровне. И, с учётом того, что в России религия всегда была тесно связана с политикой и никак иначе, внутри РПЦ так же всегда существовала жёсткая конкуренция и борьба за жилплощадь в Даниловом монастыре.

Трагедия патриарха Кирилла

30 декабря, на 82-м году жизни скончался родной брат Московского Патриарха Кирилла (Гундяева) протоиерей Николай Гундяев. Похоронили его 2 января 2022 года на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

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Патриарх Кирилл лично отпевал своего брата, который не дожил до своего дня рождения всего несколько дней. При этом на похоронах из официальных лиц присутствовал лишь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По имеющейся информации, смерть брата, несмотря на почтенный возраст и продолжительную болезнь того, подорвали эмоциональное состояние Кирилла и с учётом того, что после начала пандемии он серьёзно отдалился от внешнего мира, теперь степень его замкнутости лишь возросла. К тому же, патриарха Кирилла очень сильно задело то, что на похоронах его брата присутствовал лишь Александр Беглов, в то время как все остальные ограничились отправкой венков.

И не удивительно, что этим решили воспользоваться его прямые конкуренты, уже давно держащие в прицеле Данилов монастырь.

Конкуренты не дремлют

Так, стало известно, что трагической ситуацией патриарха решил воспользоваться его давний конкурент, духовный наставник Владимира Путина, митрополит Тихон, давно уже себя видящий патриархом РПЦ.

В то время как патриарх Кирилл продолжает демонстрировать всё большую отрешённость от деловой рутины РПЦ и с учётом его тотальных поражений в последние несколько лет по ряду направлений, в особенности – украинском, в лагере митрополита Тихона было оперативно принято решение развернуть в 2022 году масштабную информационную кампанию против патриарха Кирилла, а так же усилить вербовку на свою сторону сторонников Гундяева, из рядов высокого чина духовенства.

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Казалось бы, о тёмных дилишках Гундяева и без того уже было рассказано многое, но всё же, всегда есть нерассказанные истории о которых ближайшее окружение знает лучше любого журналиста. И именно такие истории в ближайшее время будут слиты в открытые источники.

Духовник Путина не блещет

Что самое интересное, данные события, выглядящее как минимум некрасиво по отношению к Кириллу со стороны Тихона, обусловлены как степенью нынешнего ослабления патриарха, так и нестабильностью положения духовника Путина.

То, что Кирилл потерял львиную долю доверия из-за череды поражений на внешних направлениях – это факт, но, сейчас ослаблен и Тихон, нестабильным положением Владимира Путина, который больше выглядит как отшельник в бункере Ново-Огарёво, в то время как политический авторитет всё больше набирает Сергей Шойгу. И при таком раскладе будущее митрополита настолько же неопределенное, как и будущее некомпетентного Кирилла.

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Именно по этой причине митрополит Тихон видит в личной трагедии Кирилла возможность максимально пошатнуть его положение и занять его место ещё до того как главная опора духовника Путина сама же потеряет опору под ногами.

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