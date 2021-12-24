Соответствующее заявление сделал директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук. Это произошло во время интервью.

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"Переговоры о продлении транзита можно проводить тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в этом случае будет считаться вторичной", – считает Кремль.

Полищук заявил, что якобы Киев задает вопрос о продлении транзита в политических целях, поскольку до окончания договора еще три года.

В Кремле также считают, что "с точки зрения коммерции" должны рассматриваться вопросы:

поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы;

транзита через территорию Украины должны обсуждаться с точки зрения коммерции.

Коротко о сокращении транзита газа через Украину

Кремль в течение 2021 года трижды сокращал объемы транзита по газотранспортной системе Украины. По мнению Путина, якобы "Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию, потому что есть более дешевые маршруты.

Кроме того, в российском "Газпроме" заявили, что о новом контракте касательно транзита газа через Украину в Кремле не говорится.

Кстати, в конце ноября Денис Шмыгаль заявил, что украинские газохранилища могут являться "газовым сейфом" для сохранения дополнительных объемов газа для Европы. В частности, потому, что страна уже "вышла с предложением".

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