Відповідну заяву зробив директор другого департаменту країн СНД міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук. Це трапилось під час інтерв'ю.

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У Росія назвала умову щодо продовження транзиту через Україну

"Переговори про продовження транзиту можна проводити тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, у яких обсягах та на яких умовах. Тема транспортування у цьому випадку вважатиметься вторинною", – вважає Кремль.

Поліщук заявив, що нібито Київ ставить питання щодо продовження транзиту в політичних цілях, оскільки до закінчення договору ще три роки.

У Кремлі також вважають, що "з погляду комерції" мають розглядати питання:

постачання російського газу до країн Західної та Центральної Європи;

транзиту через територію України мають обговорюватися з погляду комерції.

Коротко про скорочення транзиту газу через Україну

Кремль протягом 2021 року тричі скоротив обсяги транзиту газотранспортною системою України. На думку Путіна, нібито "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію, бо є дешевші маршрути.

Окрім того, в російському "Газпромі" заявили, що по новий контракт щодо транзиту газу через Україну в Кремлі не мовиться.

До речі, наприкінці листопада Денис Шмигаль заявив, що українські газосховища можуть бути "газовим сейфом" для збереження додаткових обсягів газу для Європи. Зокрема тому, що країна вже "вийшла з пропозицією".

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