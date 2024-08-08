Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что оккупантам нужна пауза на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что у них возникли серьезные проблемы с пополнением личного состава и техникой.
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Что указывает на проблемы в России
Александр Коваленко назвал признаки того, что у россиян есть проблемы с обеспечением войска. Говорится о финансовых поощрениях, которые предлагает государство, чтобы граждане соглашались на военную службу.
Мобилизованным предлагают 2 миллиона рублей разовой выплаты за подписанный контракт. В 2022 году такого не было. Государство выплачивало за месяц 200 – 250 тысяч и все,
– сказал военно-политический обозреватель.
Он пояснил, что это подтверждает нехватку военного ресурса в России, ведь сейчас все меньше людей, которые хотят идти воевать.
Оккупанты также имеют проблему с техникой. На это указывает последний визит Владимира Путина в Северную Корею. Там кремлевский диктатор пытался договориться о поставках боеприпасов, техники и инженерных бригад.
Оккупанты сейчас по всему миру ищут советскую и российскую технику, которую они экспортировали за последние 30 лет. Это происходит из-за того, что у них опустошены склады с оружием,
– высказался Коваленко.
России выгодно прекращение боевых действий
По мнению военно-политического обозревателя, в конце 2024 года в России будет критическая ситуация с компенсацией ежемесячных потерь личного состава. Враг это понимает, поэтому ему нужна пауза, чтобы накопить военную силу, отремонтировать и произвести новую технику.
Россияне имитируют большой штурм, но это в какой-то момент приведет к тому, что они будут настолько истощены, что не смогут удерживать те территории, которые захватят за время постоянного наступления,
– предположил он.
Врагу на восстановление военного потенциала может понадобиться 1 – 2 года. Александр Коваленко считает, что прекращение огня не в пользу Украины, а наоборот в интересах только России.