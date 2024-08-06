Отметим, что глава Кремля, среди прочего, предложил Украине официально отказаться от 4 своих областей. Для этого она должна была вывести свои войска из частично оккупированных Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в украинской конституции должен был быть закреплен внеблоковый статус.

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Шойгу задело молчание из Киева

Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совбеза, Сергей Шойгу не скрывал возмущения, что, мол, уже два месяца прошло с того, времени как Путин озвучил свои условия, а от Киева не было никакой реакции.

Чиновник заявил, что, по его мнению, бессмысленно говорить о таком формате как Женевская конференция по Украине, "формула Зеленского" и другие. "Потому что переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно", – сказал Шойгу.

Напомним, что президент Зеленский допустил переговоры с Путиным по завершению войны.