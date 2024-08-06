Зазначимо, що очільник Кремля, серед іншого, запропонував Україні офіційно відмовитися від 4 своїх областей. Для цього вона мала вивести свої війська з частково окупованих Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Крім того, в українській конституції мав бути закріплений позаблоковий статус.

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Шойгу зачепило мовчання з Києва

Колишній міністр оборони Росії, а нині секретар Радбезу, Сергій Шойгу не приховував обурення, що, мовляв, вже два місяці пройшло з того, часу як Путін озвучив свої умови, а від Києва не було жодної реакції.

Чиновник заявив, що, на його думку, безглуздо говорити про такий формат як Женевська конференція з України, "формула Зеленського" та інші. "Бо переговори без головного переговорника - це виглядає не дуже зрозуміло", – сказав Шойгу.

Нагадаємо, що президент Зеленський допустив перемовини з Путіним щодо завершення війни.