Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що окупантам потрібна пауза на лінії бойового зіткнення. Він зазначив, що у них виникли серйозні проблеми із поповненням особового складу та технікою.

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Що вказує на проблеми у Росії

Олександр Коваленко назвав ознаки того, що у росіян є проблеми із забезпеченням війська. Мовиться про фінансові заохочення, які пропонує держава, щоб громадяни погоджувались на військову службу.

Мобілізованим пропонують 2 мільйони рублів разової виплати за підписаний контракт. У 2022 році такого не було. Держава виплачувала за місяць 200 – 250 тисяч і все,

– сказав військово-політичний оглядач.

Він пояснив, що це підтверджує брак військового ресурсу в Росії, адже зараз все менше людей, які хочуть йти воювати.

Окупанти також мають проблему із технікою. На це вказує останній візит Владіміра Путіна до Північної Кореї. Там кремлівський диктатор намагався домовитись про постачання боєприпасів, техніки та інженерних бригад.

Окупанти зараз по всьому світу шукають радянську та російську техніку, яку вони експортували за останні 30 років. Це відбувається через те, що у них спустошені склади зі зброєю,

– висловився Коваленко.

Росії вигідне припинення бойових дій

На думку військово-політичного оглядача, наприкінці 2024 року у Росії буде критична ситуація з компенсацією щомісячних втрат особового складу. Ворог це розуміє, тому йому потрібна пауза, щоб накопичити військову силу, відремонтувати та виробити нову техніку.

Росіяни імітують великий штурм, але це в якийсь момент призведе до того, що вони будуть настільки виснажені, що не зможуть утримувати ті території, які захоплять за час постійного наступу,

– припустив він.

Ворогу на відновлення військового потенціалу може знадобитись 1 – 2 роки. Олександр Коваленко вважає, що припинення вогню не на користь України, а навпаки в інтересах лише Росії.