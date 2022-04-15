России не нужна долгая оккупация, – Лысянский объяснил планы Путина

Кремль понимает, что войну в Украине они уже фактически проиграли. Россияне не удержатся на временно оккупированных территориях.

Об этом в эфире 24 канала сказал правозащитник, общественный деятель Павел Лысянский.

Актуально Задание номер один – ускорение мира, – Зеленский обратился к украинцам

Он рассказал, что в Кремле продолжаются репрессии против тех, кто возглавлял провалившиеся идеологические проекты. Власти хотят, чтобы они ответили за то, что их план провалился.

Россия не хочет долгой оккупации, ей нужна скорая аннексия. Однако у них это не выходит,

– подчеркнул Лысянский.

По словам правозащитника, длительная оккупация Россией в Украине невозможна, потому что есть сопротивление местного населения. Это так не сработает, как сработало в Крыму.

По его мнению, даже после поражения в Кремле скажут россиянам, что победа была. Людей убедят, что если бы россияне не напали на Украину, мы бы, мол, напали на них первыми.

Лысянский предположил, какую "победу" хочет показать Путин: смотрите видео